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Президент признал, что толку для бюджета от "пенсионной повышки" нет никакого
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|03 Октября 2018 г.
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Президент признал, что толку для бюджета от "пенсионной повышки" нет никакого
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки к пенсионной реформе не принесут ожидаемого ранее дохода для бюджета (и это после того, как общество несколько месяцев подряд убеждали в обременительности для государства дотаций ПФР - под соусом чего и готовится к подписанию закон о повышении пенсионного возраста!)