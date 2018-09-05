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ПФР обнародовал проект своего бюджета на трехлетку. Вопросов - триллион...
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|05 Сентября 2018 г.
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ПФР обнародовал проект своего бюджета на трехлетку. Вопросов - триллион...
В ближайшие три года трансферт бюджету ПФР из бюджета федерального составит около 10 трлн рублей, следует из проекта бюджета фонда на 2019—2021 годы. Документ размещен на портале regulation.gov.ru Министерством труда. Напомним, Пенсионный фонд России ныне находится под пристальным вниманием - в связи с правительственными планами повышения пенсионного возраста, что напрямую увязывается рядом экспертов и общественностью с эффективностью работы этой организации, управляющей пенсионными накоплениями и выплатами граждан России.