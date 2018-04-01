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«Песня на фотографии»: объявляем конкурс читательских фото и историй о людях с гитарой
|Редакция МГ
|01 Апреля 2018 г.
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«Песня на фотографии»: объявляем конкурс читательских фото и историй о людях с гитарой
Как ее только не назвали — народную песню под гитару: «бардовская», «самодеятельная», «туристическая». Вроде бы, прижилось «бардовская» — во всяком случае, всем понятно о чем речь... а слово может и не нравиться, вызывать улыбку — но вот, кстати, напомним: среди российских пенсионеров объявлен масштабный конкурс этих самых бардов-исполнителей. А редакция портала МГ, не желая оставаться в стороне, решила объявить конкурс фотоисторий на тему «люди с гитарой».