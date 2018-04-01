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«Песня на фотографии»: объявляем конкурс читательских фото и историй о людях с гитарой
Редакция МГ   
01 Апреля 2018 г.
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