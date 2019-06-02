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Пенсия по старым правилам: кто сможет получать выплаты с 55-60 лет?
|Людмила Фалилеева
|02 Июня 2019 г.
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Пенсия по старым правилам: кто сможет получать выплаты с 55-60 лет?
Оказывается, у россиян ещё будет возможность получить пенсию по старым условиям: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Но такой шанс выпадет лишь тем, кто заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частным фондом. Пока проект закона лишь планируют отправить на рассмотрение в Госдуму, но в Центробанке такое стремление только поддерживают.