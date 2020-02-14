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Пенсионный возраст: похоже, власти готовят новую «повышку»
|По инф. rosbalt.ru
|14 Февраля 2020 г.
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Пенсионный возраст: похоже, власти готовят новую «повышку»
Думская фракция «Единая Россия» неподдержала законопроект, запрещающий повышать пенсионный возраст до1 января 2030 года (мыуже писали обэтой тревожной новости, после событий 2018-го сего «пенсионной повышкой» вопреки протестам— как-то тревожно… —прим. МГ). Как предположил политолог, профессор Европейского университета вСанкт-Петербурге Григорий Голосов, власти таким образом стараются несвязывать себе руки вовремя экономического кризиса.
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