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"Пенсионная повышка" во втором чтении: как это делалось
|Елена Земскова, rosbalt.ru
|27 Сентября 2018 г.
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"Пенсионная повышка" во втором чтении: как это делалось
Депутаты из «Единой России» внесли поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста и решили, что проблем больше нет. Напомним, вызвавший остро-негативную реакцию в обществе закон был принят вчера во втором, решающем чтении. В третьем, заключительном чтении его собираются одобрить уже сегодня, в четверг 27 сентября. Затем этот документ, как можно предположить, оперативно одобрят в Совфеде и отправят на подпись президенту.