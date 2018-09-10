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"Пенсионная повышка" и подавление бунта: бессмысленное и беспощадное
|Софья Мохова, rosbalt.ru
|10 Сентября 2018 г.
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"Пенсионная повышка" и подавление бунта: бессмысленное и беспощадное
В Санкт-Петербурге прошли несанкционированные митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками нелюбимого властями (и многими пожилыми читателями МГ) Алексея Навального. "В этот день российские флаги оказались под запретом, старикам заламывали руки, а молодых колотили дубинками" - сообщается в репортаже "Росбалта" о том, что происходило в Северной столице в минувший выходной. Нашим же читателям, вне зависимости от их политических взглядов, рекомендуем задаться простым вопросом: а стоит ли противодействие властей несогласным с их политикой - той озлобленности, которую, в итоге, порождают в обществе подобные "силовые мероприятия"? (По всей стране, как сообщают СМИ, число задержанных протестующих составило сотни человек).