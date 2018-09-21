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"Пенсионная повышка" движется ко второму чтению. Страсти не утихают
|Елена Земскова, rosbalt.ru
|21 Сентября 2018 г.
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"Пенсионная повышка" движется ко второму чтению. Страсти не утихают
Партия власти изо всех сил пытается сгладить негатив от повышения пенсионного возраста, но ее действия пока вызывают лишь обратный эффект. Депутаты Госдумы готовятся к рассмотрению на следующей неделе, 26 сентября, во втором чтении крайне непопулярного законопроекта о повышении пенсионного возраста. Напомним, что главной поправкой, призванной хоть как-то смягчить социальное недовольство, станет понижение срока выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.