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Пенсии в отдельно взятом царстве
|Захар Ермолаев
|22 Мая 2018 г.
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Пенсии в отдельно взятом царстве
Майский указ президента остаётся главной темой обсуждения в России, ибо все эти триумфы воли начинают слишком изумлять. Картина, вообще, анекдотическая. Первое лицо государства встало в своей золочёной бричке и повелело стране: «Эй, птица-тройка Русь! Стань одной из пяти главных экономик мира!» «С чего бы?» – обернувшись, удивлённо спросила страна. Плетущиеся в государевом обозе дьяки и прочие социологи помрачнели и, косясь на хмурых стрельцов, начали кланяться и заикаться: «Так ведь, батюшка-государь. Не вели казнить, вели правду молвить. Дела-то наши плохие. Бояре толсты, да казна худа. И пенсии, опять же. Гляди-ка, батюшка, – мужики с вилами стоят, и все волками зыркают. Как бы нам вообще лесок этот тёмный проехать». Повисла тишина. Смеркалось.