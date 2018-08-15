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Отменят ли пенсии? Вряд ли. Но зачем он тогда это ляпнул?
|Дмитрий Ремизов, rosbalt.ru
|15 Августа 2018 г.
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Отменят ли пенсии? Вряд ли. Но зачем он тогда это ляпнул?
Четвертый человек в государстве не уверен, что удастся сохранить бюджетную поддержку постаревших граждан. Неужели все так плохо? Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что в государственной пенсионной системе имеется «дыра», которую наполняют за счет бюджета, и поставил под сомнение само существование пенсионных выплат в будущем.