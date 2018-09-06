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Опрос: большинство граждан России не верят в эффект от акций против "пенсионной повышки"
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
06 Сентября 2018 г.
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