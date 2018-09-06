|
Опрос: большинство граждан России не верят в эффект от акций против "пенсионной повышки"
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|06 Сентября 2018 г.
|
Опрос: большинство граждан России не верят в эффект от акций против "пенсионной повышки"
Свежие данные, которые выглядят убедительно, хотя и расстроят активистов, рассчитывающих победить "пенсионную повышку", раскачав народ на протест: большинство опрошенных ВЦИОМ россиян не планируют участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста. 66% «не допускают» своего участия в подобных мероприятиях. Дело, конечно же, не в том, что сограждан "переубедили". Они просто не верят в свои силы что-то изменить...