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Охота на лис: энергетические корпорации объявили войну управляющим компаниям
|Захар Ермолаев, «Мои года»
|05 Апреля 2018 г.
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Охота на лис: энергетические корпорации объявили войну управляющим компаниям
Похоже, российские власти серьёзно взялись за сферу ЖКХ. Недавно был подписан закон о льготах по взносам на капремонт, и вот новый закон, согласно которому можно оплачивать коммунальные услуги непосредственно поставщикам услуг, в обход управляющих компаний. Зачем это нужно и как будет работать нововведение? Попробуем разобраться (кому как не нам, пенсионерам, следить за судьбой своих невеликих денег?)