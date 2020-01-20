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Обещание от главы ПФР: через два года пенсии вырастут на 18 процентов
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2020 г.
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