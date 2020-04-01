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Не до шуточек: что изменится в жизни россиян с 1 апреля?
|Елена Манукиян, "Российская газета"
|01 Апреля 2020 г.
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Не до шуточек: что изменится в жизни россиян с 1 апреля?
Наступил апрель. Во втором весеннем месяце россиян ждет повышение социальных и государственных пенсий и ряд изменений в законодательстве. Например, Пенсионный фонд начнет начислять материнский капитал автоматически, под надзор попадут электронные кошельки, а все автобусы оснастят тахографами. Обо всем подробно рассказываем ниже.
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