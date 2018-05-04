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МРОТ-фронт
|Захар Ермолаев
|04 Мая 2018 г.
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Повышение тарифов и цен в России часто происходит в праздники. Для властей это выгодная стратегия. Веселье подсластит пилюлю, если перемена не понравится народу, а если вызовет одобрение, то власти могут сказать, что это подарок от правительства и лично от президента. Нынешнее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) произошло с полным соблюдением традиций. Закон вступил в силу 1 мая, в выходной, который по привычке именуется Днём солидарности трудящихся, а по сути знаменует открытие дачного сезона. Удачная, во всех смыслах, дата придаёт закону вид подношения трудящимся перед инаугурацией президента и озаряет весенним красками мрачноватую аббревиатуру «МРОТ». Так что же несёт с собой повышение минимальной оплаты труда? Давайте посмотрим.