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Мобильные гериатры и старики как новорожденные: власти демонстрируют заботу о здоровье пожилых
|Сергей Шелин, rosbalt.ru
|09 Октября 2018 г.
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Мобильные гериатры и старики как новорожденные: власти демонстрируют заботу о здоровье пожилых
Минздрав РФ готовит проект по усовершенствованию систему оказания помощи пожилым людям, в его рамках планируется внедрение в практику мобильных гериатрических бригад. Не отстает от исполнительной власти и законодательная: не исключено, что за стариками начнут наблюдать точь-в точь как за новорожденными младенцами. Общая нервозность вокруг "пред-" и просто пенсионеров, поднятая законом о повышении пенсионного возраста, обязывает власти демонстрировать заботу о людях "возраста дожития"...