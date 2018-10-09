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Мобильные гериатры и старики как новорожденные: власти демонстрируют заботу о здоровье пожилых
Сергей Шелин, rosbalt.ru   
09 Октября 2018 г.
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