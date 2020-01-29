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Конституция и индексация пенсий работающим: законодатели напускают туману
|По инф. rosbalt.ru
|29 Января 2020 г.
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Конституция и индексация пенсий работающим: законодатели напускают туману
Принятие президентских поправок в Конституцию не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую группу по изменению Основного закона. Ниже приводятся аргументы представителей власти - предлагаем читателю самому разобраться в их хитросплетениях!
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