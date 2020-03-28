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Когда коронавирус пойдет на спад? Есть прогноз от Минздрава, но картина тревожная
|Марина Севостьянова
|28 Марта 2020 г.
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Когда коронавирус пойдет на спад? Есть прогноз от Минздрава, но картина тревожная
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень тревожны...
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