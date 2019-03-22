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Как так? Зарплаты чиновников растут — а бедность не снижается! И это не "поклёп", а статистика!
|Митрофан КОСТЕЕВ, rosbalt.ru
|22 Марта 2019 г.
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Как так? Зарплаты чиновников растут — а бедность не снижается! И это не "поклёп", а статистика!
Очередью удручающих цифр выстрелил Росстат — ведомство официальное, государственное (так что не надо говорить про "клевету на власть"!) Так, уровень бедности в России по итогам 2018 года составил 12,9%, что незначительно меньше по сравнению с 2017 годом, когда он составляя 13,2%. По данным статистики, в прошлом году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума достигла 18,9 млн человек (годом ранее — 19,3 млн).