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Как так? Зарплаты чиновников растут — а бедность не снижается! И это не "поклёп", а статистика!
Митрофан КОСТЕЕВ, rosbalt.ru   
22 Марта 2019 г.
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