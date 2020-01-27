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Изменения в Конституцию: обещают без нашего ведома не трогать. А из-за чего шум? Разберемся
|По инф. rosbalt.ru
|27 Января 2020 г.
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Изменения в Конституцию: обещают без нашего ведома не трогать. А из-за чего шум? Разберемся
Голосование россиян по поводу поправок в Конституцию не будет простой формальностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ну, раз все так серьезно - и от нашего голоса многое зависит, то давайте разбираться что к чему...
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