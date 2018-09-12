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История не помнит имён проигравших… прямо как российские студенты. Исследователи рассказали о том, почему современная молодёжь не думает о прошлом страны
|Егор СТУКОВ, по сообщениям СМИ
|12 Сентября 2018 г.
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История не помнит имён проигравших... прямо как российские студенты. Исследователи рассказали о том, почему современная молодёжь не думает о прошлом страны
Точки над «i» в плане исторического самосознания современной молодёжи расставили российские исследователи. Они проанализировали знания студентов об истории России и пришли к неутешительному выводу: оказывается, в XXI веке молодые люди помнят только о Великой Отечественной войне, Сталине и Путине. В понимании остальных деталей нашего общего прошлого у них наблюдается настолько большой пробел, что заполнить его даже в ближайшие годы не получится - не хватит ни времени, ни средств.