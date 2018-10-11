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Идея референдума против "пенсионной повышки" все-таки теплится. И даже движется...
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
11 Октября 2018 г.
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