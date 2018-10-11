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Идея референдума против "пенсионной повышки" все-таки теплится. И даже движется...
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|11 Октября 2018 г.
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Идея референдума против "пенсионной повышки" все-таки теплится. И даже движется...
Неожиданная новость: Центризбирком РФ на заседании 17 октября примет решение о регистрации федеральной инициативной группы по проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Напомним, что идея кажется уже проигранной заранее: ведь пресловутая "пенсионная повышка", вызвавшая такую бурю возмущения, уже принята Госдумой и Совфедом подписана президентом и обрела силу закона... А существующие законы в России никогда ни разу не переписывались "всенародным волеизъявлением".