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Госдума торопится защитить "предпенсионеров" уголовной статьей для работодателя. Как поведет себя нормальный директор?
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
14 Сентября 2018 г.
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