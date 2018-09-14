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Госдума торопится защитить "предпенсионеров" уголовной статьей для работодателя. Как поведет себя нормальный директор?
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|14 Сентября 2018 г.
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Госдума торопится защитить "предпенсионеров" уголовной статьей для работодателя. Как поведет себя нормальный директор?
В Госдуме принят в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовное наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работников предпенсионного возраста. Напомним, тема стала остро актуальной в связи с вероятно (несмотря на протесты экспертов и активистов) неминуемым повышением пенсионного возраста. Люди, ставшие "недопенсионерами", совершенно резонно опасаются, что на рынке труда их ждут трудности, вопрос же в другом - насколько предложенные (в т.ч. самим Путиным) меры окажутся действенными и принудят какого-нибудь начальника держать пожилого человека на рабочем месте "до последнего"?