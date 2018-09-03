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Данные КПРФ: 37% сограждан готовы дальше протестовать против "пенсионной повышки"
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. Телеинформа
|03 Сентября 2018 г.
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Данные КПРФ: 37% сограждан готовы дальше протестовать против "пенсионной повышки"
По данным КПРФ, около 37% россиян готовы выйти на улицы, выступая против пенсионной реформы. Об этом, ссылаясь на "последние опросы", 1 сентября в Иркутске на международной конференции «Альтернативы социально-экономического развития на региональном уровне» заявил депутат Госдумы, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.