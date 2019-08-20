|
Число пенсионеров в России стало рекордным. Ничего хорошего, по большому счету
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|20 Августа 2019 г.
|
Число пенсионеров в России стало рекордным. Ничего хорошего, по большому счету
В 2018 году доля получающего страховые пенсии населения в РФ составила 23,4%, что на 0,4 процентных пункта больше по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в материалах Росстата. Как уточняется, данный показатель стал максимальным с 2001 года. Вот как нас много, пенсионеров — почти каждый четвертый! Хорошо ли это? Ох, не очень...