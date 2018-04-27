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Бюджет под вопросом
|Захар Ермолаев
|27 Апреля 2018 г.
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На этой неделе стало известно, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России увеличился в 2,4 раза. Технически это значит, что расходов по пенсиям стало ещё больше, а доходов – меньше. В Пенсионном фонде поспешили заверить, что причин для беспокойства нет - рабочая ситуация, всё под контролем, пенсии будут выплачены, как положено. Эксперты согласны: ничего фатального не случилось. Однако у граждан возникли вопросы. Рассмотрим лишь некоторые.