Спортзал на дому: как заниматься самостоятельно с пользой для здоровья

Тренажер на диване: что нужно помнить о домашних тренировках.
Заниматься физкультурой дома - это выгодно, полезно и удобно
Желание поддерживать себя в форме и заниматься спортом есть у многих, а вот возможностью регулярно посещать спортивный зал или тренироваться в компании с инструктором могут похвастаться далеко не все. И тут на помощь вполне могут прийти домашние тренировки, которые нередко являются очень удобным вариантом. Тут и занятия бесплатные, и ездить никуда не нужно, да и упражнения можно выбрать по своему желанию. Прежде чем начать отжиматься и приседать, попробуйте изучить наши рекомендации.
Подготовка
Итак, вы решили вплотную заняться своей фигурой в хорошо знакомых домашних условиях. Как подготовиться к тренировке? В первую очередь, понять, какие именно виды физической активности приносят вам наибольшую радость. Ведь тренировки – это не суровые муки во имя будущей красоты; это занятие, которое должно доставлять удовольствие. В противном случае велик риск, что продержитесь вы недолго. Силовые тренировки, пилатес или йога – эффективным может быть любое из этих занятий.
Где искать вдохновение? Сегодня в интернете можно найти немало видеоуроков, а планы тренировок печатаются даже в журналах. Но помните, что в любом упражнении очень важна правильная техника (иначе оно может оказаться неэффективным или даже привести к травме). Поэтому в идеале стоит хотя бы пару раз позаниматься или проконсультироваться с тренером, чтобы запомнить правила выполнения основных упражнений.
Подберите удобную и комфортную одежду, в которой будете заниматься, определитесь с музыкой (если она вам нужна) и составьте план упражнений, которые вы намерены выполнить.
Разминаемся и тянемся
Если до этого вы были со спортом на «вы», не стоит сразу же претендовать на спортивные рекорды. Начинайте с малого, постепенно наращивая нагрузку, при этом следите за тем, как реагирует ваше тело на те или иные упражнения. Помните, что для достижения эффекта стоит заниматься регулярно, причем эксперты нередко советуют тренироваться три или четыре раза в неделю, оставляя телу время на отдых и восстановление. И, конечно, не стоит забывать про разминку до тренировки и упражнения на растяжку после нее.
Конечно, в арсенале каждого спортсмена найдется немало упражнений с собственным весом, однако минимальный набор спортивных аксессуаров тоже никому не повредит. Гантели, эспандер, фитбол, утяжелители для рук и ног – все это и многое другое, как минимум, может помочь вам разнообразить тренировки. К слову, многие спортивные аксессуары вполне можно заменить самыми обычными предметами: например, используя вместо гантелей наполненные водой бутылки.
Еще один нюанс: не стоит заниматься на голодный желудок, но и бросаться «в бой» сразу после еды тоже не рекомендуется.
Да и пересмотреть свой рацион порой бывает весьма полезно: ведь даже если регулярно выкладываетесь на тренировках, а после баловать себя тортом или ведром жареной картошки, есть риск так и не достичь желаемого эффекта.
На заметку: если у человека проблемы со здоровьем, перед тем, как приступить к любым тренировкам, лучше проконсультироваться с врачом.
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