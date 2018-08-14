Спастись от зависимости можно! Особенности метода вшивания от алкоголизма

Алкогольная зависимость губит жизни многих людей. Справиться с ней самому зачастую непосильная задача. Но и сидеть на месте просто так нельзя, ведь чем дольше человек будет оставлять эту проблему нетронутой, тем больше она будет разрастаться. В этом случае на помощь могут прийти медицинские специалисты, обладающие достаточным опытом и технологиями, позволяющими раз и навсегда распрощаться с нависшей бедой.

Существует немало методов борьбы с зависимостью, и одним из самых эффективных считается вшивание от алкоголизма. Метод вшивания заключается в подкожном введении пациенту медицинского препарата в виде ампулы. Ампула, попавшая в организм, в течение нескольких месяцев выделяет в кровеносную систему специальное вещество, которое эффективно борется с алкогольной зависимостью. Помимо этого, вещество может вызвать тяжёлую токсикацию при попадании алкоголя в организм закодированного человека. Таким образом, ампула работает в физическом и психологическом планах, снижая тягу к потреблению алкогольных напитков.

Эффективный метод борьбы с зависимостью

Методика вшивания обладает своими преимуществами, среди которых важно отметить:

крайне высокую эффективность метода, доказанную годами практик;

минимальный перечень противопоказаний для пациентов;

короткий срок лечения и мгновенный эффект препарата;

ценовую доступность.

Ещё одним преимуществом методики вшивания можно назвать свободу пациента и его самостоятельность в процессе лечения. Данный подход не обязывает пациента уходить в длительный отпуск с рабочего места и не навязывает родственникам и близким необходимость постоянного контроля над пациентом.

Простая и быстрая процедура

Сама процедура вшивания настолько проста, что её можно выполнить даже на дому. Сначала врач обрабатывает одно из следующих мест и вводит инъекцию:

ягодица;

подлопатка;

подвздошная зона;

подреберная зона.

Сразу после этого врач проводит местное обезболивание, делает небольшой надрез на коже и вводит ампулу с подходящим раствором. Остаётся только зашить рану и на этом процедура завершится.

Специалисты московского наркологического центра «Содействие» оказывают услуги по вшиванию ампул от алкоголизма. Помимо этого, клиника работает с широким спектром вспомогательных методик, проводит курсы лечения от зависимостей и реабилитацию для своих пациентов.

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