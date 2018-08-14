ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Спастись от зависимости можно! Особенности метода вшивания от алкоголизма

Агнесса ЛИ   
14 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

Вшивание ампулы от алкоголизма в Москве

Алкогольная зависимость губит жизни многих людей. Справиться с ней самому зачастую непосильная задача. Но и сидеть на месте просто так нельзя, ведь чем дольше человек будет оставлять эту проблему нетронутой, тем больше она будет разрастаться. В этом случае на помощь могут прийти медицинские специалисты, обладающие достаточным опытом и технологиями, позволяющими раз и навсегда распрощаться с нависшей бедой.

Существует немало методов борьбы с зависимостью, и одним из самых эффективных считается вшивание от алкоголизма. Метод вшивания заключается в подкожном введении пациенту медицинского препарата в виде ампулы. Ампула, попавшая в организм, в течение нескольких месяцев выделяет в кровеносную систему специальное вещество, которое эффективно борется с алкогольной зависимостью. Помимо этого, вещество может вызвать тяжёлую токсикацию при попадании алкоголя в организм закодированного человека. Таким образом, ампула работает в физическом и психологическом планах, снижая тягу к потреблению алкогольных напитков.

Вшивание ампулы от алкоголизма в Москве

Эффективный метод борьбы с зависимостью

Методика вшивания обладает своими преимуществами, среди которых важно отметить:

  • крайне высокую эффективность метода, доказанную годами практик;
  • минимальный перечень противопоказаний для пациентов;
  • короткий срок лечения и мгновенный эффект препарата;
  • ценовую доступность.

Ещё одним преимуществом методики вшивания можно назвать свободу пациента и его самостоятельность в процессе лечения. Данный подход не обязывает пациента уходить в длительный отпуск с рабочего места и не навязывает родственникам и близким необходимость постоянного контроля над пациентом.

Простая и быстрая процедура

Сама процедура вшивания настолько проста, что её можно выполнить даже на дому. Сначала врач обрабатывает одно из следующих мест и вводит инъекцию:

  • ягодица;
  • подлопатка;
  • подвздошная зона;
  • подреберная зона.

Сразу после этого врач проводит местное обезболивание, делает небольшой надрез на коже и вводит ампулу с подходящим раствором. Остаётся только зашить рану и на этом процедура завершится.

Специалисты московского наркологического центра «Содействие» оказывают услуги по вшиванию ампул от алкоголизма. Помимо этого, клиника работает с широким спектром вспомогательных методик, проводит курсы лечения от зависимостей и реабилитацию для своих пациентов.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 