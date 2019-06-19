Сели-встали: с хорошим огородом никакой фитнес не нужен

Огород может заменить походы в фитнес-зал. Но нужно знать, как правильно совмещать работу над грядками и мышцами, предупреждает "РГ". Об основных принципах рассказала фитнес-тренер Ирина Тарасенко.
Так, например, банальная прополка позволяет прокачать целую группу мышц. По словам специалиста, в наклоне работают спинные и поясничные мышцы, а также мышцы ног. При согнутых коленях, подключаются ягодичные мышцы, а если пропалывать грядки сидя, то действуют мышцы бедер. Кстати, за час 55-килограмовый человек на прополке сожжет примерно 182 ккал.
Работа на даче должна укреплять здоровье, а не разрушать его
При работе на дачном участке тяпкой и граблями, помимо спины действуют плечевые суставы и мышцы. А, например, вскапывая грядки, человек за час расходует до 322 ккал. Поливая свой огород, дачники тренируют руки, а когда поднимают ведра и лейки с водой - задействуются мышцы пресса. Также во время полива работают мышцы кора. Кроме того, во время полива приходится много ходить. В целом энергозатратность часа полива оценивается в 105 ккал. Обрезка деревьев, распилка дров и покос также развивают спину, ноги, плечи и руки.
Но чтобы не получить травмы во время огородных "упражнений", перед началом работы нужно сделать суставную гимнастику. Рекомендуется начать с шеи и плеч, сделать круговые движения бедрами, разогреть колени.
При прополке лучше снизить нагрузку на суставы. Например, можно сесть на маленькую табуретку, или использовать валики и подушки, подложенные для опоры под колени. А если работа ведется стоя, то нужно придать спине комфортное положение и не напрягать ее. Во время полива лучше напрячь пресс, согнуть колени, опуститься пониже и после этого поднимать тяжесть. Следует исключить резкие движения и скручивания. Если спина затекает и начинает ныть или болят руки, пора "разгрузиться".
"Можно прямо около грядки сделать небольшую растяжку. Обязательно следует раскрыть плечевой сустав, потянув назад оба плеча аккуратно, раскрыть грудную клетку, округлить спину. Классическое упражнение - стоя нагнуться вниз и потянуться к земле руками. Хорошим решением станут и боковые наклоны. Они помогут справиться с последствиями длительной статики, когда мышцы долгое время находились в напряжении", - советует специалист.
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