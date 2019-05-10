Секрет молодости - регулярный массаж

Эксперты рассказали "РГ", как массаж кожи головы влияет на состояние кожи лица.
Оказывается, массирование головы может помочь выглядеть свежее. Об этом сообщают aif.ru со ссылкой на тренера по фейсфитнесу Елену Каркули. Апоневроз головы можно сравнить со шлемом, который с возрастом становится неподвижным, ссыхается и прирастает к черепу, создает эффект тугой резиновой шапочки и опускает брови, веки, уголки глаз. Микроциркуляция, которая осуществляется под кожей, тоже замедляется, и это негативно отражается на цвете лица.
Поэтому эта зона требует регулярного массажа для сохранения свежего вида. Можно делать эффективные и несложные упражнения: подергивание прядей и прочесывание кожи головы. Для подтяжки лица подойдет и шевеление ушами. Если привести в движение эти мышцы не получается (это нормально), то можно выполнять шевеление руками, подталкивая кожу головы за ушами вверх к макушке 30-40 раз в день.
Эти упражнения могут быть неэффективными, если не поработать сперва с шеей. Для нормального кровоснабжения имеет большое значение состояние сосудов, которые проходят через нее. Для повышения эффективности занятий эксперты в области гимнастики советуют начинать работу с лицом с исправления осанки и изменения пищевых привычек.
Кстати, считается, что у российских женщин за 35 лет наиболее частые проблемы в этой сфере - малый тонус скуловых мышц и постоянное напряжение жевательных.
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