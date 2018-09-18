Ох уж эти "косточки"!

Выражение «халюс вальгус» многим женщинам ни о чем не говорит. А вот про косточки на ногах слышали все – и очень многие видят их каждый день, когда надевают туфли. Это сугубо женская проблема – очень распространенная и ужасно неприятная. Полезные советы по этому поводу дает "МК-Латвия" .

Откуда берется "косточка на ноге"?

Узнать халюс вальгус, или вальгусную деформацию первого пальца стопы, как это называется иначе, очень просто: у основания этого самого первого пальца «красуется» большая (иногда очень большая) шишка. Сам палец при этом наклонен в сторону остальных, а иногда вообще теснит их, залезая на место соседнего и выталкивая его вперед.

Халюс вальгус - так называется та самая косточка на ноге

Почти наверняка хозяйка таких стоп – женщина. О ней можно сказать с уверенностью, что она предпочитает обувь на каблуке с узким носом. Именно такая и приводит с годами к искривлению первого пальца стопы. А еще у этой женщины поперечное плоскостопие, осложнением которого и является халюс вальгус. Что еще? У женщины, возможно, есть лишний вес, она уже в возрасте, много времени проводит на ногах – все это предрасполагающие факторы.

На халюс вальгус обращают внимание, лишь когда появляется чисто эстетическая проблема – те самые косточки. Или когда туфли вдруг начинают причинять дискомфорт в области большого пальца. Но к тому моменту, когда косточка начинает явно выпирать, стопы уже страдают много лет. Боль как основной сигнал болезни появляется уже на запущенной стадии. И что тогда? Косточку начинают мазать йодом, греть компрессами, пускать в дело разные универсальные мази «от болей в спине», распаривать в горячих ваннах. Период обострения проходит, ноги снова втискиваются в неудобные туфли, а неудобными к тому времени становятся самые обычные – косточка никуда не помещается. При этом она продолжает расти, пальцы – наползать друг на друга, а стопа – деформироваться.

Когда доходит до врача

До врача, к сожалению, хозяйка таких косточек добирается не всегда, хотя со временем сустав деформируется настолько, что боль становится очень сильной и терзает неделями. Но даже если страдалица появляется у хирурга, это зачастую ни к чему не приводит. Врач дает «невыполнимые» рекомендации снять обувь на каблуках и отказаться от узких носков, а также от балеток и любых моделей на плоской подошве. Он советует туфли с небольшим каблучком или платформой, с широким круглым носом, а такая похожа на бабушкину и редко бывает модной. Еще одна рекомендация – посетить ортопеда с той целью, чтобы получить от него индивидуальные стельки, которые нужно носить постоянно. Они, кстати, увеличивают размер обуви, так что это еще и хлопоты со сменой всей личной обувной коллекции. А если еще есть лишний вес, условием лечения становится его снижение, а значит, нужно менять питание и начинать ходить в спортклуб.

Причин, по которым даже добравшиеся до врача женщины с косточками ничего потом не делают, чтобы исправить это, много. Потому и проблема эта настолько частая.

Плоскостопие бывает не только поперечным, которое в свою очередь приводит к образованию халюс вальгус, но и продольным, когда свод стопы уплощается, а также комбинированным. Любой вид плоскостопия рано или поздно приводит к проблемам с коленями, тазобедренными суставами и поясничным отделом позво­ночника.

Лечение вальгусной деформации

Все вышеперечисленное нужно, чтобы болезнь не прогрессировала. А как убирают косточки? Это, к сожалению, не сделать с помощью народных средств и консервативным лечением тоже. Совсем избавиться от косточек и вернуть пальцы в правильное положение можно только оперативно. Проводится остеотомия (есть разные методики), после которой некоторое время приходится носить специальную о­бувь. Если причины, по которым косточка вообще образовалась, не решены – обувь та же, вес тот же и т.д., – то проблема может вернуться. К сожалению, нередко так и происходит.

15 упражнений для здоровья стоп

Стопа человека приспособлена к тому, чтобы ходить босиком. Но не по гладкому полу городской квартиры и не по ровному а­сфальту, а по траве, кочкам, песку, камням, лесным тропинкам. Все это сейчас в дефиците. Что остается плоскостопым и тем, кому это только грозит? Гимнастика. Упражнения для профилактики плоскостопия любого вида и разгрузки стопы очень просты, доступны и рекомендуются к выполнению каждый день в течение 15–20 минут. Вот что можно делать.

■ Ходьба на носочках и пятках – в любом порядке.

■ «Прогулка» на внешней стороне стоп.

■ Перекатывание при ходьбе с пятки на носок.

■ Катание стопами мячика с мягкими шипами.

■ Попытка удержать мячики или полусферы с шипами стопами.

■ Захватывание пальцами ног мячика или палочки. Это упражнение можно усложнить, пытаясь передавать предмет пальцами одной стопы и принимать пальцами другой.

■ Ходьба по мелким гладким камушкам или специальному коврику, имитирующему речное дно.

■ Захватывание пальцами ног тонкой ткани, расстеленной на полу. Можно усложнить задачу, если взять платочек с кисточками и перебирать их пальцами, как бусинки.

■ Сжимание пальцами ног и стопами большой спринцовки – так, чтобы из нее выходил воздух.

■ Попытка простоять как можно дольше на деревянном бруске – по очереди правой и левой стопой, удерживая равновесие.

■ Надевание носка на ногу пальцами другой ноги.

■ Одновременное вытягивание пятки вперед, а носка на себя.

■ Сжимание стопы «в кулак» с последующим расслаблением.

■ Сведение носков с максимальным разведение пяток и наоборот.

■ Пересыпание песка пальцами ног.

Родители маленьких детей часто спрашивают, что нужно ребенку, чтобы защитить его от плоскостопия – какая обувь, какие секции. На самом деле нужно ему ровно все то, что относится к детским занятиям физкультурой и активным играм – прыжки на матах или батутах, бег, лазанье по шведской стенке и канату, танцы, игры с мячом, упражнения на равновесие и пр.

Источник: www.mklat.lv

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