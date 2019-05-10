"Мы славно поработали и славно отдохнем!"

Дождались! Дачный сезон открыт. Как организовать работу в саду так, чтобы потом "не было мучительно больно"? Техникой безопасности с читателями "РГ - Недели" поделился врач спортивной медицины, ведущий научный сотрудник НИИ спорта и спортивной медицины РГУ физкультуры, спорта, молодежи и туризма Олег Васильев.

"Переключаем" организм

Быстро набирающее силу тепло, солнышко, свежий воздух - все эти дачные радости поднимают настроение, и мы чувствуем себя моложе и бодрее. "Но впадать в эйфорию не стоит, иначе могут случиться неприятности, - предупреждает доктор Васильев. - Не переоценивайте свои силы и возможности. "Переключение" организма из привычных городских условий в деревенские - это стресс для организма, для сосудов".

На даче дышится легче, и сон обычно крепче. И все-таки у многих случается головная боль. Оказывается, избыток кислорода (по сравнению с пониженным его содержанием в городской атмосфере) может спровоцировать спазм сосудов.

Еще один фактор риска для сердца и сосудов - перепады температуры, резкое потепление или, наоборот, похолодание, что для нашего климата весной - норма.

"Ранняя, резко наступившая жара - провокатор сердечно-сосудистых нарушений, а если к тому же не беречься, интенсивно работать на грядках в перевернутой позе (головой вниз), риск микроинсульта и инсульта, сердечного приступа, инфаркта серьезно возрастает", - говорит эксперт. Это отлично знают кардиологи и неврологи - поток пациентов с наступлением дачного сезона заметно увеличивается.

Что делать?

"Нужна акклиматизация. Даже если дача расположена не так далеко от города, все равно там свой особый микроклимат, к нему нужно адаптироваться, - говорит Васильев. - Подозреваю, что главный мой совет очень порадует лентяев: первые дни на даче свести физнагрузки к минимуму, а если есть возможность - лучше пока вообще воздержаться от перекопки грядок и другой интенсивной работы. Еще одна важная рекомендация для людей с хроническими заболеваниями. Например, многие гипертоники, приехав на дачу, чувствуют себя лучше, чем в городе, и... перестают контролировать давление и принимать гипотензивные лекарства. Это неправильно - можно спровоцировать гипертонический криз".

Меняем позу

Отдых - это заманчиво. Но все-таки совсем уж без движения как-то странно да и скучно, пожалуй. Ну, любит наш человек огурцы и помидоры, выращенные своими руками. Так что копать, сажать, поливать и полоть большинство все равно будет. Как все это делать, чтобы к вечеру не упасть замертво?

"Практически любая садово-огородная активность - это однообразная и нефизиологичная нагрузка, - констатирует Олег Васильев. - Копаем ли мы, работаем граблями или занимаемся прополкой на корточках - в каждом положении есть свои минусы". При перекопке, например, нагрузка на опорно-двигательный аппарат и мышцы несимметричная, а если к тому же нужно отбрасывать землю в сторону, есть риск "скрутить" позвоночник. Когда работаем граблями - тело неестественно наклонено вперед, это опять ненужная нагрузка на позвоночник и межпозвоночные диски. При долгом сидении на корточках нарушается кровообращение в ногах. Вот почему такого рода монотонные работы быстро вызывают усталость и мышечные боли. Но ведь нередко дело доходит и до травмы.



Что делать?

"Во-первых, как я уже сказал, дозировать нагрузку, - говорит доктор. - А во-вторых, чередовать виды деятельности, чтобы все мышцы нагружались более-менее равномерно". Наконец, надо стараться заменять нефизиологичные позы и движения на безопасные, правильные (см. рисунок). Например, поднимая что-то тяжелое с земли, нужно вместо привычного наклона и рывка на вытянутых руках (так и спину сорвать недолго!) просто присесть рядом с грузом, обхватить его руками и и поднять за счет силы выпрямляемых ног. Или еще. Вам нужно сделать что-то на высоте - ветку, например, спилить. Правильно не тянуться вверх всем корпусом и и вытянутой рукой, а воспользоваться стремянкой так, чтобы руки работали на уровне груди.

Соблюдаем режим

Многие на даче резко меняют привычный ритм жизни. Кто-то чувствует необходимость отоспаться и валяется с утра в кровати. Кто-то, наоборот, вскакивает чуть свет - и бегом на грядки. И то и другое неправильно. Чтобы самочувствие не ухудшалось, оставалось стабильным, надо сохранять стабильным и ритм жизни.

Интенсивные нагрузки с утра не полезны - лучше поделать что-то легкое. В середине дня, особенно если жарко, лучше устроить сиесту. А где-то к 16 часам, по словам Олега Васильева, наступает время не спеша приступать к работе.

Конечно, многие после зимы и лишний вес набрали, и мышечный тонус подрастеряли из-за гиподинамии. Быстрее прийти в форму помогут простые упражнения: наклоны, приседания, растяжки.

Что делать?

"Это не только совет для дачников. Это совет для всех, как бы банально он ни звучал. Не надо то и дело "начинать новую жизнь". Лучше соблюдать привычный распорядок дня: ложиться спать и вставать в одно и то же время, не надрываться на полевых работах, но и не валяться целый день "овощем на грядке". "Одним словом, - жить в свое удовольствие, но без фанатизма", - заключил эксперт.

И еще важный момент: слушайте себя. Если устали, притормозите с "трудовым подвигом" и отдохните. Лучше закончить копать грядку завтра или даже послезавтра, чем выбиться из сил и заполучить проблемы со здоровьем.

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