 как выбрать вид спорта

Не все увеличивают физическую активность, чтобы дольше жить и меньше болеть. Чаще это цели, связанные с привлекательностью и текущими проблемами. Похудеть. Прокачать «кубики» и «вытащить» талию. Сесть на шпагат. Начать красиво двигаться. Не задыхаться, поднимаясь по лестнице на второй этаж, и успевать за своей собакой. В зависимости от цели выбирайте и средства ее достижения — виды физической нагрузки и спорта.
Зачем нужна физкультура
Прежде чем приступать к упражнениям, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать ухудшения самочувствия. А в тренажерном зале во избежание травм следуйте всем указаниям инструктора.
Чтобы нагрузка была на пользу, сначала определитеь с целью
Выйти из спячки
Проблема: вы много сидите в офисе, передвигаетесь по городу на машине или общественным транспортом и никуда не выбираетесь.
Цель: начать больше двигаться и растормошиться.
Решение: кардионагрузки и спортивные игры — теннис, велопрогулки, футбол, волейбол, баскетбол.
Эффект: больше энергии, лучше сон. Ткани организма получают больше кислорода, кровообращение усиливается, мышцы подтягиваются, восстанавливается координация, улучшаются скорость реакции и цвет лица.
Игровые виды спорта тренируют большие группы мышц, и одна игра всегда длится дольше 20 минут – минимального рекомендованного врачами времени для кардионагрузок. А если во время занятий ваш пульс находится в зоне пульса для сжигания жира, вы можете сбросить вес и скорректировать фигуру.
Похудеть
Проблема: джинсы не застегиваются, индекс массы тела перешел за верхнюю границу нормы или держится близко к ней, и вы хотите сбросить несколько килограммов.
Цель: похудеть за счет лишней жировой массы, а не мышц и воды.
Решение: сочетание силовых нагрузок и кардиотренировок. Длительный (не меньше получаса) бег, работа на кардиотренажерах, бокс, восточные единоборства, акробатический рок-н-ролл и другие энергичные танцы.
Эффект: если вы правильно питаетесь и планируете нагрузку, силовые тренировки (например, поднятие тяжестей в зале) помогут вам нарастить мышечную массу. А кардионагрузки в нужной зоне пульса помогают сжигать жир, худеть, и показать всем фигуру, которую вы нарабатываете силовыми тренировками.
Групповые тренировки из нашего списка сочетают в себе элементы силовых упражнений и кардио — вы становитесь сильнее, выносливее и сбрасываете лишний вес.
Нарастить мышцы
Проблема: вы недовольны своей внешностью, ваше тело выглядит слабым, неспортивным и вялым, а фигура — немного расплывшейся.
Цель: нарастить мышцы и укрепить мышечный корсет.
Решение: силовые тренировки, сочетающиеся с упражнениями на ловкость. Поднятие тяжестей, силовые тренажеры, борьба, сноуборд, футбол, баскетбол и аэробика с утяжелителями – все, что разрешит ваш доктор.
Эффект: лишний жир за счет интенсивных тренировок исчезнет и заменится крепкими мышцами, их объем увеличится, тело станет лучше очерченным, а вы — сильнее.
К тому же вы укрепите кости и суставы и начнете лучше чувствовать свое тело. А упражнения на ловкость улучшат чувство равновесия.
Повысить гибкость
Проблема: вы не можете поднять предмет с пола, не приседая, у вас плохо получается танцевать, вы недовольны своей походкой и осанкой.
Цель: развить гибкость и ловкость.
Решение: легкие кардионагрузки, йога, пилатес, аквааэробика, бальные танцы и их фитнес-модификации, верховая езда, аэробика с фитболом.
Эффект: любые упражнения на гибкость растягивают, укрепляют и насыщают кислородом мышцы, тренируют равновесие и дают вам контроль над собственным телом.
Современная йога в фитнес-центрах — это комплекс гимнастических и дыхательных упражнений, которые помогают улучшить осанку, избавиться от стресса и проработать мышцы, которые сложно развивать с помощью тренажеров.
Пилатес дает дополнительные силовые нагрузки и позволяет нарастить мышечный корсет, который застрахует вас от болей в спине и проблем с осанкой.
Улучшить тонус
Проблема: вы тяжелы на подъем, быстро устаете, выглядите вялым и медлительным, при этом нет проблем с лишним весом, и вас сложно назвать слабым.
Цель: улучшить тонус мышц и вернуться в форму.
Решение: длительные кардионагрузки, спортивные игры, аэробика с утяжелителями, спортивные танцы, плавание.
Эффект: дав встряску своему организму, вы улучшите обменные процессы в тканях, мышцы «проснутся» и наполнятся кислородом и кровью, к суставам и связкам вернется подростковая гибкость.
Эластичные и подтянутые мышцы быстро вернут рельеф. Вы станете быстрее, энергичнее и почувствуете свою силу.
Сделать заметными мышцы
Проблема: вы занимаетесь спортом и следите за своим питанием, сократив калорийность за счет животных жиров и увеличив потребление белков, но ваше тело все еще не похоже на тело модели с обложки фитнес-журнала.
Цель: сделать так, чтобы ваши мышцы были видны миру, а не только тем, кто ткнет пальцем в пресс.
Решение: интенсивные кардионагрузки и продолжение силовых тренировок. Обязательно следите за пульсом: возможно, вы тренируетесь в зоне выносливости, а не жиросжигания. А чтобы очертить мышцы, вам нужно снизить процент жира в организме.
Занятия на кардиотренажере должны проходить не реже 3 раз в неделю и длиться не меньше 30 минут непрерывно. Вам подойдут бег, велосипед, интенсивные занятия верховой ездой или любой тренажер из кардиозоны вашего зала: степпер, дорожка, тренажер для гребли.
Эффект: ваши мышцы, прятавшиеся за слоем жирка, показываются на поверхность. Силовые упражнения помогут нарисоваться оставшемуся рельефу. Однако для этого очень важно правильно питаться и снабжать мышцы достаточным количеством белка для их строительства.
Стать выносливым и неутомимым
Проблема: у вас не хватает сил даже на то, чтобы пройти 10 000 шагов в день — обычная норма для взрослого человека! — что уж говорить о 30 отжиманиях и походах в зал. Вы чувствуете себя дряхлым и слабым, хотя у вас ничего не болит.
Цель: меньше уставать и не жаловаться на самочувствие после элементарных нагрузок.
Решение: кардиотренировки во всем их многообразии — в зоне пульса для тренировки сердечной мышцы и выносливости. Регулярные! Ежедневная гимнастика, легкая аэробика, монотонный длительный бег трусцой, плавание, спортивная ходьба (можно с шагомером) — посвящайте им каждый день полчаса и проверьте себя через месяц.
Эффект: выносливость тренируется очень незаметно, но это — один из самых легких и приятных видов нагрузки.
Что бы вы ни выбрали
Неважно, зачем вы занялись собой — похудеть или выиграть 10–20 лет жизни за счет улучшения физической формы. Способы найдутся для каждой цели и везде: в спортзале, на дворовой спортивной площадке или даже у монитора вашего компьютера.
Главное — с самого начала определиться со своей задачей, регулярно заниматься, увеличивать нагрузку постепенно и замерять результаты. А предварительно – сходить к врачу, чтобы определить индивидуальные ограничения. Ведь если целью становятся красота и здоровье, лишние проблемы никому не нужны.
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