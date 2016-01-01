 как выбрать вид спорта

Не все увеличивают физическую активность, чтобы дольше жить и меньше болеть. Чаще это цели, связанные с привлекательностью и текущими проблемами. Похудеть. Прокачать «кубики» и «вытащить» талию. Сесть на шпагат. Начать красиво двигаться. Не задыхаться, поднимаясь по лестнице на второй этаж, и успевать за своей собакой. В зависимости от цели выбирайте и средства ее достижения — виды физической нагрузки и спорта.

Зачем нужна физкультура

Прежде чем приступать к упражнениям, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать ухудшения самочувствия. А в тренажерном зале во избежание травм следуйте всем указаниям инструктора.

Чтобы нагрузка была на пользу, сначала определитеь с целью

Выйти из спячки

Проблема: вы много сидите в офисе, передвигаетесь по городу на машине или общественным транспортом и никуда не выбираетесь.

Цель: начать больше двигаться и растормошиться.

Решение: кардионагрузки и спортивные игры — теннис, велопрогулки, футбол, волейбол, баскетбол.

Эффект: больше энергии, лучше сон. Ткани организма получают больше кислорода, кровообращение усиливается, мышцы подтягиваются, восстанавливается координация, улучшаются скорость реакции и цвет лица.

Игровые виды спорта тренируют большие группы мышц, и одна игра всегда длится дольше 20 минут – минимального рекомендованного врачами времени для кардионагрузок. А если во время занятий ваш пульс находится в зоне пульса для сжигания жира, вы можете сбросить вес и скорректировать фигуру.



Похудеть

Проблема: джинсы не застегиваются, индекс массы тела перешел за верхнюю границу нормы или держится близко к ней, и вы хотите сбросить несколько килограммов.

Цель: похудеть за счет лишней жировой массы, а не мышц и воды.

Решение: сочетание силовых нагрузок и кардиотренировок. Длительный (не меньше получаса) бег, работа на кардиотренажерах, бокс, восточные единоборства, акробатический рок-н-ролл и другие энергичные танцы.

Эффект: если вы правильно питаетесь и планируете нагрузку, силовые тренировки (например, поднятие тяжестей в зале) помогут вам нарастить мышечную массу. А кардионагрузки в нужной зоне пульса помогают сжигать жир, худеть, и показать всем фигуру, которую вы нарабатываете силовыми тренировками.

Групповые тренировки из нашего списка сочетают в себе элементы силовых упражнений и кардио — вы становитесь сильнее, выносливее и сбрасываете лишний вес.



Нарастить мышцы

Проблема: вы недовольны своей внешностью, ваше тело выглядит слабым, неспортивным и вялым, а фигура — немного расплывшейся.

Цель: нарастить мышцы и укрепить мышечный корсет.

Решение: силовые тренировки, сочетающиеся с упражнениями на ловкость. Поднятие тяжестей, силовые тренажеры, борьба, сноуборд, футбол, баскетбол и аэробика с утяжелителями – все, что разрешит ваш доктор.

Эффект: лишний жир за счет интенсивных тренировок исчезнет и заменится крепкими мышцами, их объем увеличится, тело станет лучше очерченным, а вы — сильнее.

К тому же вы укрепите кости и суставы и начнете лучше чувствовать свое тело. А упражнения на ловкость улучшат чувство равновесия.



Повысить гибкость

Проблема: вы не можете поднять предмет с пола, не приседая, у вас плохо получается танцевать, вы недовольны своей походкой и осанкой.

Цель: развить гибкость и ловкость.

Решение: легкие кардионагрузки, йога, пилатес, аквааэробика, бальные танцы и их фитнес-модификации, верховая езда, аэробика с фитболом.

Эффект: любые упражнения на гибкость растягивают, укрепляют и насыщают кислородом мышцы, тренируют равновесие и дают вам контроль над собственным телом.

Современная йога в фитнес-центрах — это комплекс гимнастических и дыхательных упражнений, которые помогают улучшить осанку, избавиться от стресса и проработать мышцы, которые сложно развивать с помощью тренажеров.

Пилатес дает дополнительные силовые нагрузки и позволяет нарастить мышечный корсет, который застрахует вас от болей в спине и проблем с осанкой.

Улучшить тонус



Проблема: вы тяжелы на подъем, быстро устаете, выглядите вялым и медлительным, при этом нет проблем с лишним весом, и вас сложно назвать слабым.

Цель: улучшить тонус мышц и вернуться в форму.

Решение: длительные кардионагрузки, спортивные игры, аэробика с утяжелителями, спортивные танцы, плавание.

Эффект: дав встряску своему организму, вы улучшите обменные процессы в тканях, мышцы «проснутся» и наполнятся кислородом и кровью, к суставам и связкам вернется подростковая гибкость.

Эластичные и подтянутые мышцы быстро вернут рельеф. Вы станете быстрее, энергичнее и почувствуете свою силу.



Сделать заметными мышцы

Проблема: вы занимаетесь спортом и следите за своим питанием, сократив калорийность за счет животных жиров и увеличив потребление белков, но ваше тело все еще не похоже на тело модели с обложки фитнес-журнала.

Цель: сделать так, чтобы ваши мышцы были видны миру, а не только тем, кто ткнет пальцем в пресс.

Решение: интенсивные кардионагрузки и продолжение силовых тренировок. Обязательно следите за пульсом: возможно, вы тренируетесь в зоне выносливости, а не жиросжигания. А чтобы очертить мышцы, вам нужно снизить процент жира в организме.

Занятия на кардиотренажере должны проходить не реже 3 раз в неделю и длиться не меньше 30 минут непрерывно. Вам подойдут бег, велосипед, интенсивные занятия верховой ездой или любой тренажер из кардиозоны вашего зала: степпер, дорожка, тренажер для гребли.

Эффект: ваши мышцы, прятавшиеся за слоем жирка, показываются на поверхность. Силовые упражнения помогут нарисоваться оставшемуся рельефу. Однако для этого очень важно правильно питаться и снабжать мышцы достаточным количеством белка для их строительства.



Стать выносливым и неутомимым

Проблема: у вас не хватает сил даже на то, чтобы пройти 10 000 шагов в день — обычная норма для взрослого человека! — что уж говорить о 30 отжиманиях и походах в зал. Вы чувствуете себя дряхлым и слабым, хотя у вас ничего не болит.

Цель: меньше уставать и не жаловаться на самочувствие после элементарных нагрузок.

Решение: кардиотренировки во всем их многообразии — в зоне пульса для тренировки сердечной мышцы и выносливости. Регулярные! Ежедневная гимнастика, легкая аэробика, монотонный длительный бег трусцой, плавание, спортивная ходьба (можно с шагомером) — посвящайте им каждый день полчаса и проверьте себя через месяц.

Эффект: выносливость тренируется очень незаметно, но это — один из самых легких и приятных видов нагрузки.



Что бы вы ни выбрали

Неважно, зачем вы занялись собой — похудеть или выиграть 10–20 лет жизни за счет улучшения физической формы. Способы найдутся для каждой цели и везде: в спортзале, на дворовой спортивной площадке или даже у монитора вашего компьютера.

Главное — с самого начала определиться со своей задачей, регулярно заниматься, увеличивать нагрузку постепенно и замерять результаты. А предварительно – сходить к врачу, чтобы определить индивидуальные ограничения. Ведь если целью становятся красота и здоровье, лишние проблемы никому не нужны.