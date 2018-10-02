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Как лечить зубы ребенку, если он боится?
Агнесса ЛИ   
02 Октября 2018 г.
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Как лечить зубы ребенку, если он боится?

Многие дети боятся лечить зубы. Некоторые — потому, что у них был неприятный опыт. Другие — потому что просто очень малы и не понимают, что этот чужой незнакомый дяденька или тетенька делает у него во рту. Как мы можем помочь ребенку, если лечение неизбежно?

  1. Выберите хорошего врача, у которого есть большой опыт лечения малышей. Руководствуйтесь отзывами знакомых или на форумах. Хорошая детская стоматология — не обязательно высокие цены: отличные специалисты встречаются и в недорогих, даже в бесплатных клиниках.
  2. Заранее запланируйте первый визит к стоматологу, когда зубы у ребенка не болят. Пусть на первом осмотре врач просто посмотрит зубки, а ребенок приучится открывать рот.
  3. Поиграйте в «семейную стоматологию»: ребенок может сам лечить зубы мишке или маме, светить в рот фонариком, осматривать десны, ставить пломбы. Так ребенок лучше поймет, что доктор — не злой, его цель — не делать больно, а лечить. Можно и посмотреть несколько рекламных роликов про стоматологов — в них дети обычно улыбаются, а врачи показаны добрыми и привлекательными.
  4. Заранее и несколько раз объясните, зачем ходить к стоматологу и как важно поддерживать здоровье зубов. Маленький ребенок, даже самый непослушный, склонен доверять родителям.
  5. Если ребенку предстоит лечение кариеса или удаление, не обманывайте ребенка — не говорите, что врач «только посмотрит и ничего не будет делать». Но и не пугайте словами вроде «вырвет» или «будет сверлить». Лучше сказать, что доктор почистит, полечит, починит зубик. Предупредите, что в процессе может быть неудобно или не очень приятно. Выразите уверенность, что ребенку это вполне по силам.
  6. Будьте спокойны сами. Ни в коем случае не ругайте ребенка, если он все-таки сильно боится и не дает открыть себе рот. Не держите ребенка силой в кресле! Для особенно нервных детишек или для тех, кто не может воспринять объяснений, существуют современные методы лечения — седация и медикаментозный сон. Предварительное решение принимают родители, но окончательное решение лечить ли зубы в условиях медикаментозного сна принимает стоматолог совместно с коллегами.
  7. Визит к стоматологу — не наказание. Не стоит пугать ребенка стоматологом, если он не чистит зубы или ест слишком много сладкого. Вы можете взять ребенка к стоматологу, если вам предстоит несложная манипуляция — установка небольшой пломбы или чистка зубов от налета. На нашем примере дети понимают, что осмотр зубов — обычное дело, которое может и должно быть регулярным.

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