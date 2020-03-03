Фитнес для тех, кому уже не восемнадцать

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Людям среднего и старшего возраста нужны упражнения на растяжку и координацию
Возрастная группа 50+ имеет определённые особенности, связанные с физиологией. В частности, в этом возрасте снижаются сила и выносливость мышц, ухудшается эластичность кровеносных сосудов, повышаются артериальное давление и частота сердечных сокращений, замедляется метаболизм, проявляются хронические болезни. Поэтому занятия спортом для людей старше 50 – это эффективный инструмент, помогающий не просто приобрести идеальную фигуру, но и поддерживать здоровье.
Нужно заниматься растяжкой для эластичности мышц и суставов, делать сгибания в локтях и коленях: отжимания, подтягивания и приседания. Иногда вместо отжиманий и подтягиваний я рекомендую людям старше 50 лет сгибания рук с гантелями и жимы гантелей лёжа, как подводящие – подготовительные упражнения к банальным отжиманиям и подтягиваниям. А когда ноги окрепнут от облегчённых приседаний, рекомендую приседания с гантелями, чтобы увеличить нагрузку на подготовленные нижние конечности.
Кроме классических приседаний можно выполнять разведение гантелей лёжа, которое придаст объём и эластичность грудным и плечевым мышцам, и упражнение «Пуловер», укрепляющее грудные мышцы, спину, верхний плечевой пояс и помогающее разработать воротниковую зону.
Первое, с чего следует начинать тренировки, – обследование у лечащего врача. В этом возрасте стоит тренироваться два-три раза в неделю и брать минимальные нагрузки, избегая упражнений с высокой интенсивностью, пока не повысится выносливость, а также не совмещать несколько тренировок за один раз.
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