ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Лечитесь шиповником? А о противопоказаниях знаете?
2020-02-05-14-40-10
Отвар шиповника известен как очень полезный продукт, настоящий кладезь витамина С. Многие употребляют шиповник в период эпидемий гриппа, чтобы повысить иммунитет, а кто-то пьет его всю зиму. При этом почему-то считается, что шиповник полезен абсолютно всем и в любых количествах. И правда, какой вред...
Что сердце успокоит? Медики разобрались и объяснили
2020-02-18-13-54-18
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа, пишет "РГ".
Деменция: опасные симптомы
2020-02-11-13-01-06
Старческая деменция – тяжелый симптом, который ведет к необратимым изменениям личности и потере памяти.
Как сбить давление быстро и без таблеток? Есть три способа
2020-02-14-09-39-58
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета...
Свекла очень полезна. Поэтому давайте почаще ее готовить
2020-02-19-13-29-51
Что вы умеете готовить из свеклы? Борщ, свекольник и винегрет? Не густо. Пора освоить новые блюда!

Фитнес для тех, кому уже не восемнадцать
По инф. argumenti.ru   
03 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

sport old 3

О том, как заниматься фитнесом после достижения 50 лет без вреда для здоровья, рассказал сертифицированный специалист по фитнесу, элит-тренер сети фитнес-клубов NeoFit Максим МАТВИЙКО.

Фитнес для тех, кому уже не восемнадцать

Людям среднего и старшего возраста нужны упражнения на растяжку и координацию

Возрастная группа 50+ имеет определённые особенности, связанные с физиологией. В частности, в этом возрасте снижаются сила и выносливость мышц, ухудшается эластичность кровеносных сосудов, повышаются артериальное давление и частота сердечных сокращений, замедляется метаболизм, проявляются хронические болезни. Поэтому занятия спортом для людей старше 50 – это эффективный инструмент, помогающий не просто приобрести идеальную фигуру, но и поддерживать здоровье.

Нужно заниматься растяжкой для эластичности мышц и суставов, делать сгибания в локтях и коленях: отжимания, подтягивания и приседания. Иногда вместо отжиманий и подтягиваний я рекомендую людям старше 50 лет сгибания рук с гантелями и жимы гантелей лёжа, как подводящие – подготовительные упражнения к банальным отжиманиям и подтягиваниям. А когда ноги окрепнут от облегчённых приседаний, рекомендую приседания с гантелями, чтобы увеличить нагрузку на подготовленные нижние конечности.

Кроме классических приседаний можно выполнять разведение гантелей лёжа, которое придаст объём и эластичность грудным и плечевым мышцам, и упражнение «Пуловер», укрепляющее грудные мышцы, спину, верхний плечевой пояс и помогающее разработать воротниковую зону.

Первое, с чего следует начинать тренировки, – обследование у лечащего врача. В этом возрасте стоит тренироваться два-три раза в неделю и брать минимальные нагрузки, избегая упражнений с высокой интенсивностью, пока не повысится выносливость, а также не совмещать несколько тренировок за один раз.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

 

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 