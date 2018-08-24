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Есть лишний вес? Пора уходить от диабета...пешком
По инф. "Российской газеты"   
24 Августа 2018 г.
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Геронтологи советуют проходить в день не менее 10 тысяч шагов, пишет "Российская газета".

Лишний вес у пожилых -  риск диабета

Канадские геронтологи исследовали проблемы избыточного веса у пожилых людей, подверженных риску развития сахарного диабета 2-го типа. Но выводы ученых вышли далеко за "диабетические" рамки. Они с фактами в руках убеждают: пассивное поведение опасно для здоровья. И не только в пожилом возрасте.

пешком

Даже две недели без физической активности могут вызвать серьезные последствия для здоровья

В чем суть исследования? Участников-добровольцев попросили сократить их ежедневные передвижения, а именно: делать не более одной тысячи шагов в день. Примерно столько делает человек, не выходящий из дому из-за болезни. Активность испытуемых измерялась с помощью шагомеров и специальных мониторов. А исследователи в течение двух недель брали образцы крови, проверяли уровень сахара в крови. И вот результат.

Оказалось, что всего лишь четырнадцать дней без существенной физической активности могут вызвать серьезные последствия для здоровья, от которых трудно избавиться. Причем в период бездействия не только резко повышался уровень сахара в крови у пациентов, страдающих преддиабетом, - было заметно снижение массы и силы скелетных мышц, быстрое нарастание инсулинорезистентности. А это особенность диабета 2-го типа.

Более того, даже после возвращения к нормальной физической активности некоторые участники исследования долго не могли полностью восстановиться. Вывод очевиден: пожилые люди, которые периодически мало двигаются из-за болезней, госпитализации или постельного режима, чаще страдают от вредных последствий.

Долголетие невозможно без физических нагрузок. Не случайно ходьба часто рекомендуется как антивозрастная тренировка, при условии что в день вы проходите от 10 тысяч шагов. Причем эксперты, подтверждая пользу физических нагрузок и для здоровья, и для долголетия, рекомендуют ориентироваться не на количество шагов, а на время. Одна тренировка или прогулка должна длиться не менее 30 минут. Также важна регулярность и по возможности разнообразие физических нагрузок.

Кстати, свыше 6 млн россиян страдают от диабета.

Это пожизненное расстройство, приводящее к стойкому увеличению уровня сахара в крови. Большинство жертв диабета первого типа рождаются с этим расстройством, а второй тип может развиваться в любое время жизни. При втором типе диабета поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина, или клетки организма перестают на него реагировать. Гормон инсулин производится поджелудочной железой и отвечает за контроль количества глюкозы в крови.

Распространенными симптомами диабета второго типа являются скачки аппетита, избыточная жажда, перепады настроения, онемение ступней или боль. Но есть и другие способы распознать диабет на ранней стадии. В частности, о нем можно догадаться по болезням десен. Так, диабетики чаще сталкиваются с заболеваниями периодонта. Из-за скачков сахара повреждаются кровеносные сосуды, которые доставляют кислород и питательные вещества к деснам. Неконтролируемый уровень сахара в крови заставляет увеличиваться объем глюкозы в слюне, что создает питательную среду для бактерий. Оба этих фактора увеличивают риск болезней десен.

 

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