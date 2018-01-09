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Дерматологи выясняли, поможет ли помолодеть йога для лица
По инф. "Российской газеты"   
09 Января 2018 г.
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Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) протестировали методику омолаживающей мимической "йоги". Как объясняет "Российская газета", зарядка не требует применения дорогостоящей косметики или радикального хирургического вмешательства: достаточно полчаса в день делать специальные упражнения для лица.

Как действует гимнастика для лица

йога ля лица

Если нет желания делать пластическую операцию, можно попробовать регулярную зарядку для лица

- Физические проявления старения лица включают в себя не только вялую кожу, но и более глубокую, субструктурную потерю жира и мышц, - сообщают ученые на страницах журнала JAMA Dermatology. - В последнее время лицевая "йога" вызывает все больший интерес. Упражнения могут давать омолаживающий эффект из-за того, что провоцируют рост мышц на лице.

Исследователи хотели объективно оценить эффективность подобных упражнений и провести клинические испытания методики. Специалисты составили 20-недельную программу "йоги для лица". С помощью инструкторов 16 женщин (возрастом от 40 до 65 лет) освоили комплекс из 32 упражнений. После этого они тренировали мимические мышцы лица по полчаса в день в течение 20 недель.

До, во время и после окончания эксперимента все внешние изменения участниц фиксировались на фотографиях. В качестве независимых экспертов были приглашены дерматологи, которые ничего не знали об исследовании. По первым снимкам они оценили средний возраст женщин в 50,8 года. А по последним - в 48,1 года. Почему? Вероятнее всего, после курса "зарядки для лица" подкожные мышцы стали крупнее, кожа натянулась, и лицо получило более объемную форму.

Авторы подчеркивают: несмотря на очевидный обнадеживающий результат, исследование пока носит пробный характер. Полученные данные необходимо проверить на большей группе участников.

Как ранее рассказал "РГ" главный дерматовенеролог и косметолог Москвы, профессор Николай Потекаев, чтобы держать лицо в тонусе, экзотика не нужна. Достаточно вспомнить историю.

- В 1905 году русский дерматолог, профессор Алексей Иванович Поспелов создал эффективную методику массажа. Она так и называется: "По Поспелову". Берете кубики льда (можно взять не воду, а замороженный отвар ромашки, череды) и разглаживаете ими кожу, мягко надавливая на нее. Движения - центробежные: от центра лба - к вискам, от переносицы - к скулам, от висков - вниз. Такой массаж лучше делать по пять минут два раза в день: тренируется стенка сосудов кожи, укрепляется ее соединительно-тканый каркас, происходит лимфодренаж, - рассказал он.

 

 

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