Что такое полезный фитнес?





Кому показан фитнес на шпильках? Что может скрываться под "соусом" спортивного питания? Как правильно выбрать секцию для ребенка? Об этом "РГ" рассказал главный спортивный врач Москвы, первый заместитель директора МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Зураб Орджоникидзе.

Сначала - диспансеризация в поликлинике!

Зураб Гивиевич, в модных, якобы оздоровительных клубах - аншлаг: клиентам предлагают фитнес на шпильках, панк-рок аэробику... Такая физкультура лечит или калечит?





Зураб Орджоникидзе: Тренировка на шпильках, с одной стороны, помогает некоторым учиться на них ходить. С другой стороны, повышает вероятность получить тяжелейшую травму, вплоть до трехлодыжечного перелома. Поэтому лучше все-таки не рисковать и выбирать менее экзотичные занятия. Например, плавание. Оно положительно действует на позвоночник и даже может помочь вытянуться на пару "лишних" сантиметров. Правда, тут есть противопоказания: плавать на скорость можно только тогда, когда сердечно-сосудистая система полностью здорова.

Поэтому прежде, чем пойти заниматься в фитнес-зал или начать участвовать в марафонах, нужно обязательно пройти диспансеризацию в поликлинике. А в случае каких-либо сомнений желательна консультация спортивного врача. Специалист сможет оценить состояние опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, мышечной и других систем. Дать рекомендации по допустимой и рекомендуемой нагрузке.





Какую нагрузку способен выдержать человек?

Зураб Орджоникидзе: У профессионального штангиста артериальное давление может подскакивать до 360 мм рт. ст. Участники знаменитой велогонки "Тур де Франс" по пять с лишним часов едут на пульсе в 190 ударов в минуту. Для обычного человека такие показатели - прямой путь в реанимацию. Поэтому мы никогда не рекомендуем идти на подобные "рекорды". За высокие достижения в спорте приходится платить своим здоровьем.

Чтобы его поддержать, а не подорвать, достаточно заниматься спортом три часа в неделю. При этом не стоит слепо следовать советам тренера: далеко не у всех, кто работает в финес-клубах, есть необходимая квалификация и образование. Если чувствуете, что нагрузка чрезмерна, если вам стало плохо (головокружение, тошнота, тяжесть в груди), нужно прекратить занятие и вызвать врача.





Последнюю Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие биоритмов. В какое время суток лучше тренироваться?

Зураб Орджоникидзе: Утром перед работой можно позволить себе легкую зарядку, разминку. Но серьезные нагрузки лучше перенести на вторую половину дня, когда организм полностью проснулся. При этом задерживаться в зале допоздна тоже не стоит: уже в 11 вечера человек должен спать. Самый полезный сон - примерно с 11 вечера до двух часов ночи: расслабляются мышцы, организм восстанавливается. После этого времени сон поверхностный. Кроме того, обязательные условия для занятий спортом - это отказ от вредных привычек и правильное питание. Если выходить из фитнес-клуба, а потом ужинать картофелем фри, жирным беконом и запивать их пивом, то результаты от тренировки сойдут на нет.

Какие вещества могут продаваться под "соусом" спортивного питания?





Зураб Орджоникидзе: Обычный человек расходует в день примерно 2 - 2,5 тысячи килокалорий. Спортсмен, у которого в день 2-3 тренировки, - до 12 тысяч килокалорий. Но это не значит, что нужно есть разную "химию", стероиды, анаболики, энергетики... Эффективной системы контроля в этой сфере у нас пока нет. Чуть ли не на каждом углу продаются банки с порошковым белком, в которых могут быть и канцерогены, и вредные красители, и гормоны... Если бездумно их принимать, то уже в 30-40 лет можно получить проблемы с печенью, инфаркт, серьезные нарушения потенции и обмена веществ.

Диета спортсменов, в зависимости от вида спорта, может отличаться. Но главное условие - она должна соответствовать требованиям к здоровому питанию. Меньше жирного, соленого, сладкого. Больше - клетчатки, витаминов, полезных микроэлементов. Я каждое утро начинаю с двух киви и 180 мл. домашнего йогурта с пребиотиками. А тот же белок, к примеру, можно получить не из несертифицированных "протеиновых коктейлей", а пообедав запеченной грудкой индейки.





Для тех же, кто уже серьезно занимается спортом, и кому нужна дополнительная энергия перед тренировкой, есть так называемое "углеводно-белковое окно". За 40 минут перед занятием можно съесть что-то сладкое. К примеру, фруктовый батончик. После окончания тренировки в течение 1-1,5 часов желательно также подкрепиться белками и углеводами. Тогда энергетический запас организма восстановится в течение 24-х часов. Если это "окно" пропустить, организм будет восстанавливаться три дня.

У молодежи популярен паркур, роллерсерф, бейсджампинг... Кому можно заниматься экстремальным спортом?

Зураб Орджоникидзе: Строго говоря, только абсолютно здоровым и подготовленным людям. Но, к сожалению, далеко не все следуют этому совету. Посмотрите, сколько россиян уезжает на горнолыжные курорты и сколько потом возвращаются с травмами. Сложные переломы, порванные связки, ушибы и сотрясения мозга... Все это любителей экстрима не останавливает. Наглядный пример: в наш Центр спортивной медицины обратился пациент с разрывом ахиллова сухожилия. Мы его сшили, назначили курс реабилитации. А через некоторое время он приходит снова и просит подготовить его к поездке на сноуборде. А ведь готовиться к экстремальным тренировкам нужно всегда, а не только после травм. На том же горнолыжном курорте первые 2-3 часа лучше "вкатываться" на безопасных трассах, на небольшой высоте. И только потом покорять вершины.

Как правильно выбрать спортивную секцию для ребенка?

Зураб Орджоникидзе: Сначала нужно обязательно прийти в детскую поликлинику на осмотр: врач оценит физическое состояние ребенка и определит круг доступных для него видов спорта. После этого можно попробовать возможности малыша в нескольких тренировках: игровых, индивидуальных...

При этом ни в коем случае нельзя верить якобы специалистам, которые по отпечатку пальца или генетическому анализу обещают со 100% вероятностью предсказать, получится ли из вашего сына "второй Сафин". Самостоятельно родители тоже не смогут дать экспертную оценку, к какому виду спорта он предрасположен. Лучше всего обратиться за советом в спортивные школы, показать его нескольким тренерам в трех - четырех секциях. При этом нужно учитывать не только физические возможности, но и интерес малыша.

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