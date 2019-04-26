Не старея душой

В физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Юбилейный в этот день было многолюдно. Здесь проходил городской смотр-конкурс групп здоровья ветеранов на кубок мэра Иркутска – совместный проект администрации города Иркутска и городского Совета ветеранов. Настроение участников приподнятое. Зал празднично оформлен, всюду улыбки, звучат приветствия, бодрая музыка. Команды готовятся к выступлениям, болельщики с плакатами занимают места в зале.

Этот смотр-конкурс проводится уже в четвёртый раз. Нынче участие в нём принимают более 250 человек, объединённых в 16 команд, средний возраст участников 60–75 лет. Самым активным оказался Ленинский округ, который представил на конкурс сразу шесть команд, а приятной неожиданностью смотра стало участие чисто мужской команды «Сибиряк» из Октябрьского округа.

И вот праздник открывается: звучит гимн, участников соревнований приветствует мэр Иркутска Д. В. Бердников, председатель городского Совета ветеранов А. В. Коленов, заслуженный работник физической культуры Иркутской области О. Н. Иевлева.

Начинаются выступления команд. У каждой из них своя яркая форма и символика, тщательно подобранная композиция музыкальных приветствий – от плавных вальсов до динамичных маршей и зажигательных эстрадных хитов. Синхронны и красивы движения выступающих: сложные скрутки, балансы, мостики и даже шпагаты – просто дух захватывает от гибкости и грации дам «серебряного возраста»! А сколько воодушевления, молодого задора, позитивной энергии исходит от них! Особенно яркими были выступления команд «Самородок», «Вымпел», «Максимум», «Золотая осень», «Академия+», «Радуга», «Дружба» и « Сибиряк».

Соревнования проходили в четыре этапа – по четыре команды в каждом. А в перерывах – выступления творческих коллективов «МиМ» и «Молодёжный», хореографического ансамбля «Винтаж» клуба «Созвездие» Ленинского округа. Самым ярким среди участников признали выступление Татьяны Юрьевны Афониной из команды « Самородок», которая задорно исполнила песню «Бабушки-заюшки».

Жюри очень сложно было определять победителей, но оно не скупилось на награды – все команды были отмечены в тех или иных номинациях.

А победителями стали: команда «Улыбка» из Свердловского округа (III место, инструктор Маргарита Михайловна Панова); команда «Радуга» Ленинского округа (II место, инструктор Диляра Хамидовна Максимова) и команды «Самородок» Правобережного округа (I место, инструктор Галина Васильевна Цыкунова).

Учреждённые администрацией города кубки останутся у команд-победителей навсегда, а команда «Самородок» получила ещё и переходящий кубок Четвёртого городского смотра-конкурса ветеранских групп здоровья, учреждённый мэром Иркутска. Этот кубок будет храниться в команде до следующих соревнований. Следует отметить, как поступательно шёл «Самородок» к своей победе: в 2017 году – третье место, в 2018-м – второе, а в вот в 2019-м – уже первое! Обладателями переходящего кубка в своё время были: команда «Академия+» (2016 г.); «Элита» (2017 г.); «Девчата» (сейчас «Максимум», в 2018 г.).

На церемонии награждения были вручены и индивидуальные награды самым старшим участникам смотра-конкурса. Это Тамара Михайловна Шалягина из команды «Звезда», которой в феврале исполнилось 87 лет, и Валерий Владимирович Верещагин, ожидающий уже скорый свой 80-летний юбилей.

Благодарственное письмо от администрации города получила и О. Н. Иевлева, руководитель физкультурно-оздоровительной комиссии областного Совета ветеранов и бессменный на протяжении 25 лет руководитель команды «Золотая осень».

...В заключение смотра-конкурса команды вновь строятся, демонстрируя свои девизы и коронные номера, и... прощаются, чтобы вновь встретиться в следующем году.

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