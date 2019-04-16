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Звание философа
Греческая притча   
16 Апреля 2019 г.
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figa

Некто заявил человеку, похвалявшемуся званием философа, что признает его таковым, если он перенесёт наносимые ему оскорбления спокойно и терпеливо. Тот долго выслушивал брань и наконец с насмешкой спросил:

— Теперь-то ты веришь, что я действительно философ?

На это первый ответил:

— Я бы поверил, если бы ты промолчал.

Источник: pritchi.ru

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