В одной далёкой восточной стране жил молодой человек. Он пламенно любил свою девушку, и та отвечала ему взаимностью. Но однажды девушку увидел злой колдун, воспылав к ней чувствами. Однако молодое и пламенное сердце не могли подкупить ни бесконечные богатства, ни обещание абсолютной власти над миром. Девушка всё так же была верна и предана своему любимому. Тогда колдун, видя, что его чувства остаются безответными, в бессильной злобе превратил девушку в камень и зашвырнул его на склон одной из гор, раскиданных по всему миру.

Убитый горем юноша не знал, что ему делать и как быть, поскольку никто не мог помочь его горю. Но одна старая ведунья, выслушав трогательную историю любви, согласилась помочь.

Она сказала:

— Я не знаю, где находится твоя любимая, но я дам тебе деревянный ошейник. В тот миг, когда ты возьмёшь камень, в который превратили твою возлюбленную, он станет золотым. Принеси мне этот камень, и тогда я смогу её расколдовать.

Молодой человек надел ошейник и пошёл искать свою возлюбленную по всему свету, беря в руки и поднимая каждый камень, который попадался ему на пути. Так прошли долгие годы поисков...

Однажды на одном из восточных базаров сидел старик с протянутой рукой и просил милостыню. Напротив него присел молодой красивый юноша. Заглянув в бездонные, выжженные солнцем старческие глаза, он спросил:

— Старик, как ты можешь просить милостыню, когда у тебя на шее золотой ошейник?

Источник: pritchi.ru

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