Золото за штаны

Скрестив ноги, портной сидел на столе и дошивал парчовый камзол, когда к нему заглянул лорд, владелец замка и его окрестностей.

— С добрым утром, портной, — приветствовал его лорд.

— Отличная материя, милорд, — ответил портной, не отрывая глаз от работы. — Одно удовольствие шить из такой.

Спешить лорду было некуда, и, не зная, чем себя занять, он прислонился к двери и стал смотреть, как портной шьёт.

— Ты слышал, дьявол появился на монастырском кладбище? — продолжал разговорчивый лорд.

Портной кивнул.

— Сам дьявол, — добавил лорд.

Портной опять кивнул.

«Эх, шёл бы лорд своей дорогой и дал бы спокойно поработать. Ему бы только языком чесать, этому лорду!» — Так подумал портной. Но вслух, конечно, ничего не сказал.

Тут лорд достал из кармана увесистый кошель с золотыми монетами и потряс им в воздухе.

— Хочешь, побьёмся об заклад? — предложил он. — Спорим на этот кошель золота: не просидеть тебе ночь на кладбище за работой и чтоб к утру были готовы новые штаны!

Портной ничего не ответил, он откусывал в это время нитку.

— Ну, что скажешь, портной? — не отступал лорд. — Поспорим?

Портной поднял голову и поглядел прямо на лорда.

— Если вы сейчас уйдёте и дадите мне спокойно дошить камзол, поспорим!

Его ответ, казалось, прозвучал спокойно, однако портной не на шутку взволновался. Он был человеком бедным и привык трудиться за гроши. Подумаешь, велика забота — просидеть ночь на кладбище! А вот получить за одну пару штанов целый кошель золота — это да! Тут есть из-за чего поволноваться.

В тот же вечер бедняга портной, сунув под мышку кусок материи, такой, чтоб хватило на пару штанов, и рассовав по карманам ножницы, нитки, иголки и напёрсток, отправился на кладбище. Ночь была тёмная, тихая. Вокруг ни души. Но это не пугало портного, он и сам был человеком тёмным, тихим. И привык к одиночеству. Добравшись до кладбища, он с трудом отворил скрипучие железные ворота, которые потом с грохотом затворились за ним. С таким грохотом, что мёртвому впору проснуться, однако и тут портной ничуть не испугался. Он нашёл удобную, широкую могильную плиту и сел по-портновски, скрестив ноги. Рядом поставил зажжённую свечу и, не теряя времени, принялся за шитьё.

Он очень спешил и ни разу даже головы не поднял от штанов, а потому не видел, что делается вокруг. Вполне возможно, что духи и ведьмы с самим дьяволом во главе устроили вокруг него свою пляску, потому что время от времени пламя свечи колебалось и приседало. Но портному некогда было глядеть по сторонам. И некогда было пугаться. В первый раз он поднял голову, когда сделал последний шов и откусил последнюю нитку. Он задул свечу, сунул штаны под мышку, ножницы, нитки, иголки и напёрсток рассовал по карманам, поднялся с трудом на ноги — они совсем затекли от долгого сидения на твёрдом камне — и поспешил в замок.

Лорд очень удивился, увидев портного целым и невредимым, да ещё с новыми штанами под мышкой. Уговор есть уговор! Только лорду не очень-то хотелось выполнять этот уговор. И он сказал:

— Согласен, согласен, штаны получились недурны. Но откуда я знаю, что ты их сшил именно этой ночью, сидя на кладбище?

Портной смекнул, куда лорд гнёт, и сказал:

— А вы ступайте к воротам замка, милорд, и сами увидите там дьявола. Он гнался за мной по пятам от самого кладбища, я еле успел захлопнуть перед его носом ваши ворота. Слышите, как он шумит там?

А это шумел сильный ветер. Но лорду не захотелось идти к воротам, он предпочёл поверить портному на слово.

— Молодец! — похвалил он портного. Что же ещё ему оставалось делать?

И вручил портному увесистый кошель золота в обмен на штаны.

Источник: pritchi.ru

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