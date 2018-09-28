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Знаки и приметы
Эзотерическая притча   
28 Сентября 2018 г.
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veter 2

Учителя как-то спросили:

— Ты говорил, что жизнь постоянно подсказывает человеку, что ему делать и как поступать, когда тот снова и снова вынужден делать свой выбор. Почему же эти знаки часто ведут нас не туда, куда нужно?

 — Знаки и приметы говорят на своём, внятном нам языке и показывают нам, как действовать наилучшим образом. Мы же, тем не менее, зачастую пытаемся исказить собственный взгляд на них так, чтобы они согласовывались с тем, что мы намерены сделать во что бы то ни стало, — ответил Учитель.

Источник: pritchi.ru

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