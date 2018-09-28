





Учителя как-то спросили:

— Ты говорил, что жизнь постоянно подсказывает человеку, что ему делать и как поступать, когда тот снова и снова вынужден делать свой выбор. Почему же эти знаки часто ведут нас не туда, куда нужно?

— Знаки и приметы говорят на своём, внятном нам языке и показывают нам, как действовать наилучшим образом. Мы же, тем не менее, зачастую пытаемся исказить собственный взгляд на них так, чтобы они согласовывались с тем, что мы намерены сделать во что бы то ни стало, — ответил Учитель.

Источник: pritchi.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ