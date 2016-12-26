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Знак судьбы
Христианская притча   
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Один человек, выходя из церкви после мессы, испытал острое чувство одиночества. Внезапно его окликнул друг:

— Мне очень надо поговорить с тобой.

Человек увидел в этой нежданной встрече знак судьбы и так обрадовался, что начал говорить обо всём, что казалось ему важным — о божьей благодати, о любви. И добавил, что друга не иначе как Бог послал или привёл ангел, ведь ещё минуту назад он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Друг выслушал всё это, поблагодарил и пошёл прочь. Человек, только что ликовавший, почувствовал ещё большее одиночество. Но потом он понял, в чём дело: в своей бурной радости он пропустил мимо ушей просьбу друга выслушать его.

Человек поглядел себе под ноги и увидел собственные слова, валяющиеся на земле: Вселенная в этот час хотела другого.

Источник: pritchi.ru

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