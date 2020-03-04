Жалоба садовода

Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него всё, о чём только может мечтать человек: красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный и мрачный сидел он на...
В юридическом институте на лекции преподаватель предложил студентом разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у соседа растёт яблоня. Некоторые её ветки свисают через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора.
Среди студентов началась дискуссия. Одни утверждали, что поскольку яблоня принадлежит соседу, то он отвечает за яблоки, растущие на ней, и виноват в ущербе, причинённом старушке в виде помятых тюльпанов. В этом случае сосед должен возместить ей ущерб и сделать так, чтобы яблоки с его яблони не падали больше на соседский участок. Другие считали, что если яблоки висят над территорией, принадлежащей старушке, то они уже принадлежат ей. Она может их сама срывать и сама заботиться о том, чтобы они не портили клумбу. В этом случае сосед ей ничего не должен, а она сама должна решить свою проблему.
Спор длился долго, но к единому мнению студенты так и не пришли. Тогда они обратились к преподавателю с вопросом: «Как же правильно?»
Преподаватель посмотрел внимательно на аудиторию и сказал:
— Ваша общая ошибка в том, что вы приняли первоначальную жалобу старушки, как нечто незыблемое, как факт. А в вашей работе нужно всё подвергать сомнению. Неужели вы не знаете, что яблоки созревают осенью, а тюльпаны выращивают весной?
В юридическом институте на лекции преподаватель предложил студентом разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у соседа растёт яблоня. Некоторые её ветки свисают через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора.
Генерал Алексей Алексеевич Брусилов – личность легендарная. В Первой мировой войне отличился Прорывом под Луцком, в дальнейшем – инспектировал кавалерию РККА, и тоже без нареканий. А еще он написал несколько работ по кавалерии, считавшихся в то время классическими. Казалось бы, при столь славном послужном списке и в голову никому не могут прийти мысли о предательстве. Но, наряду со славными боевыми подвигами, есть еще и сила кровнородственных отношений.
25 февраля скончался последний маршал СССР, последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. В ноябре прошлого года ему исполнилось 95. В вооруженных силах страны его считали человеком-легендой...
Григорий Ефимович Распутин, выходец из обычной крестьянской семьи, родился в 1869 году в селе Покровском. на территории Тобольской губернии. Нет никаких сведений о получении им какого-либо образования. После перенесенной болезни углубился в религию и отправился в многочисленные паломничества и странствия, в которых завязывал отношения с монахами и иерархами церкви. Харизматичный мужчина быстро снискал себе славу «божьего человека» и «мудрого старца», хотя не достиг преклонных лет.
Однажды звери в лесу собрались и решили открыть школу. Среди них были кролик, птица, белка, рыба и угорь, и они сформировали совет директоров. Кролик настаивал, чтобы в программу занятий вошёл бег. Птица настаивала, чтобы в программу занятий вошло летание. Рыба настаивала, чтобы в программу входило плавание, а белка говорила, что абсолютно необходимо внести вертикальное лазанье по деревьям. Они объединили все эти вещи и составили расписание занятий. Потом они стали настаивать, чтобы все животные изучали все предметы.
Народный артист СССР Вячеслав Невинный ушел из жизни десять лет назад. Долго болел, перенес операции, когда ему ампутировали обе ноги, но даже тогда мечтал выйти снова на сцену. Супруга Вячеслава Михайловича актриса Нина Гуляева вспоминает своего мужа.
Международный день родного языка отмечается с 1999 года. Вы удивитесь, но русский – 6-й язык мира по численности говорящих — «родным» стал только в 2019-м, когда в школьной программе появились два новых предмета — русский родной язык и русская родная литература. А до этого какой изучали, пыхтя над диктантами и сочинениями? Оказывается, государственный. Так это два разных языка? Нет, это разные образовательные стандарты. Голову сломаешь...
Различные вероучения и конфессии налагают на своих адептов те или иные ограничения, связанные с питанием, поведением, одеждой и образом жизни. А некоторые религиозные запреты и предписания касаются вопросов здравоохранения. Например, неоднозначное отношение к переливанию крови отмечено у многих верующих людей. Ислам – не исключение, и мусульманам часто необходимо уточнять: как духовенство относится к тем или иным медицинским процедурам.
«Квартирный вопрос» в Советском Союзе стоял ребром всегда, ввод новых квадратных метров не успевал за прибавлением населения, люди теснились в небольших комнатах и бараках. И хотя «коммуналки» и программы уплотнения отвечали идеологии коллективизма, иногда всё же требовались исключения. Поэтому советские власти ещё до войны начали выделять дополнительные квадратные метры некоторым категориям населения. Этот вопрос регулировался постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года. Документ регулярно дополнялся категориями и применялся в течение всего существования СССР. К слову, он и сегодня не утратил силу.
"(...) Джина Риппон, профессор в области когнитивной нейровизуализации в Астонском университете в Бирмингеме (Великобритания) не выносит, когда ей говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. "И мужчины, и женщины с планеты Земля", - отвечает 70-летняя исследовательница, вызвавшая потрясение в научном сообществе своей книгой "Гендер и наш мозг", опубликованной в августе 2019 года издательством Pantheon Books" , - пишет Le Figaro.
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