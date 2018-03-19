Здесь мне делать нечего

После смерти человек попал на суд Божий. Христос просмотрел его жизнь и, оставшись ею доволен, сказал:

— Ты хорошо прожил свою жизнь и не запятнал свою душу грехами. Будь же благословен! Тебе дорога в рай.

При этом присутствовал один христианин, который, возвысив голос, сказал:

— Господи, ты, наверное, ошибся, отправляя этого человека в рай. Я всю жизнь прожил рядом с ним и должен тебе сказать, что он не достоин там находиться, ибо он даже не был крещён, не был христианином и не посещал храм. Ты, наверное, пропустил это.

— Да, ты прав, — виновато сказал Христос, — он не был христианином и не посещал храм, но...

— Но что? Ты что, хочешь сделать ему поблажку? Милосердие и всё такое — это, конечно, хорошо, но без порядка всё станет с ног на голову. Так что этого человека нужно отправить в ад.

Приговорённый молчал и смиренно стоял, ожидая своей участи.

— Что ж, раз так надо, то надо, — грустно сказал Господь и указал человеку на дверь в ад.

— Да будет на всё святая воля твоя, — сказал человек и направился к двери.

— Вот теперь справедливость восстановлена, и каждый будет находиться там, где ему и положено, — довольно сказал христианин.

— Подожди, подожди, брат, — сказал Христос приговорённому, — я пойду с тобой. Здесь, где нет любви и сострадания, мне делать нечего, — и, положив ему руку на плечо, он шагнул вместе с ним в открытую дверь. И до сих пор Христос находится везде, где есть сердце, наполненное любовью, ибо смотрит он не на звание, а на сердце человеческое.

Источник: pritchi.ru

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