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Заточение Шах-Джахана
Историческая притча   
21 Декабря 2017 г.
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Шах-Джахан, построивший Тадж-Махал, под конец своей жизни был заточён в тюрьму своим сыном Аурангзебом, который, истребив своих братьев в междоусобной войне, сверг своего отца и занял его престол. Время в тюрьме Шах-Джахан решил проводить с пользой. Ему принесли множество книг — священные писания и другие мудрые книги, которые он стал изучать.

Через какое-то время Шах Джахан послал просьбу своему сыну. Он сказал: «Я уже давно тут нахожусь. Я много прочитал и много понял. Мне бы хотелось с кем-то поделиться своими знаниями. Пришли мне учеников, чтобы я мог с ними заниматься».

Аурангзеб, узнав о просьбе отца, начал хохотать. Созвав всех своих придворных, он сказал:

— Вы посмотрите, как сильно у этого человека желание власти! Даже сидя в тюрьме, он хочет властвовать над кем-то, и для этого просит меня послать ему учеников!

Источник: pritchi.ru

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