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Заметки на полях
Притча неизвестного происхождения   
26 Февраля 2020 г.
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book

Однажды между учениками разгорелась дискуссия о пользе чтения. Одни считали чтение потерей времени, а другие с этим не соглашались. Решили спросить у Мастера.

— Приходилось ли вам когда-нибудь встречать на полях книги наспех сделанные заметки, которые оказывались не менее содержательными, чем сама книга? — спросил Учитель.

Ученики утвердительно кивнули.

— Жизнь, — сказал Мастер, — одна из таких книг.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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    book Однажды между учениками разгорелась дискуссия о пользе чтения. Одни считали чтение потерей времени, а другие с этим не соглашались. Решили спросить у Мастера.
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