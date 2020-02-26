Заметки на полях

Погребение покойника – обряд, который может раскрыть менталитет того или иного народа, ведь похоронные ритуалы отражают не только отношение людей к смерти, но и их восприятие реальности. Например, манси верят в реинкарнацию человека и считают, что мир мертвых зеркально противопоставлен миру живых. Это влияет на погребальные обряды, делая их по-своему шокирующими для представителей других народов.
О проклятии Романовых слышали все, кто хоть сколько-то интересовался судьбой династии. Трагический финал семьи Романовых нередко связывают именно с этим мистическим фактом, который особенно ужасно отразился на судьбе сына последнего императора. Ведь даже если бы мальчик не был расстрелян в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, то с большой долей вероятности его жизнь все равно оборвалась бы преждевременно из-за гемофилии.
Удивительно, но о жизни Че Гевары, на редкость кинематографичной, до сих пор снято так мало фильмов. Видимо, актеров хороших нет. Ни Омар Шариф, ни Бенисио Дель Торо, ни даже Гаэль Гарсиа Берналь (хотя задача у него была куда как проще – сыграть не пламенного Че, а еще молодого Гевару в автобиографических «Дневниках мотоциклиста») не смогли и близко высечь из себя ту искру, какой Че зажигал все вокруг.
"(...) Теперь, когда "Супербоул-2020" и его шоу в перерыве остались позади, давайте уделим несколько минут, чтобы поразмыслить о том, что потрясающие выступления и спортивные достижения Дженнифер Лопес и Шакиры значат для зрелых женщин", - пишет Саманта Бреннан, философ и этик, декан колледжа искусств в Гуэлфском университете, Канада, в издании Slate.fr.
Короткий период оттепели многое изменил в СССР. Это время интересно не только исследователям, но и достаточно широкой аудитории. Какие-то ответы о данном историческом отрезке можно найти и в книге Сергея Чупринина «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года». Предлагаем ознакомиться с фрагментом, где описываются события апрельских дней 1956 года.
Разобравшись и скорректировав причины возникновения эффекта «унылых» губ, можно приступить и к исправлению ситуации. Сегодня мы расскажем, как приподнять уголки губ и вернуть их в прежнее состояние, не прибегая к филлерам, посещению косметологических клиник и применению декоративной косметики.
Россия за свою долгую историю имела немало шансов закрепить за собой территории, лежащие вдали от русских берегов. Они могли быть с выгодой использованы в военных, политических и экономических целях. Однако каждый раз российские правители признавали такие проекты нецелесообразными.
Воспитание молодых лидеров сегодня декларируется государством как национальный приоритет. Но на деле активным и пытливым, кроме незатейливых молодежных мероприятий, не предлагается никакой реальной программы развития.
Считается, что понятие «шесть соток» как синоним личного огорода или сада появилось при Хрущёве. Однако впервые участки размером 600 квадратных метров для выращивания овощей и ягод стали выделять трудящимся по указанию Иосифа Сталина ещё в конце 40-х годов. Как была организована эта работа, наглядно показывает постановление Совмина СССР от 24 февраля 1949 года «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих».
В переводе с тюркских языков фамилия адмирала Александра Колчака означает «боевая рукавица». По семейному преданию, родоначальником российских Колчаков был полководец Османской империи Ильяс-Хуссейн Колчак-паша.
До сих пор историки спорят — с какой целью император Петр Великий «прорубил окно в Европу?» Одни утверждают, что царь вывел Россию на арену мировой политики и обеспечил ей выход в Балтику. Другие указывают на то, что из «просвещенной Европы» к нам пришла не только неудобная светская мода – короткие штаны, чулки и туфли для мужчин и декольтированные платья с юбками-кринолинами для женщин, но западный разврат: блуд и гомосексуализм.
"Ученый Фрэнк Олсон работал на ЦРУ, участвуя в опытах по контролю над сознанием. В 1953 году он выпал из окна гостиничного номера в Нью-Йорке. Был ли он убит спецслужбой?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
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