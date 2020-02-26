Заметки на полях

Однажды между учениками разгорелась дискуссия о пользе чтения. Одни считали чтение потерей времени, а другие с этим не соглашались. Решили спросить у Мастера.

— Приходилось ли вам когда-нибудь встречать на полях книги наспех сделанные заметки, которые оказывались не менее содержательными, чем сама книга? — спросил Учитель.

Ученики утвердительно кивнули.

— Жизнь, — сказал Мастер, — одна из таких книг.

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Источник: pritchi.ru

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