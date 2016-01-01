— Не ищите Бога, — сказал Мастер. — Просто смотрите — и вы увидите.

— А как смотреть?

— Когда смотрите на что-нибудь, старайтесь видеть только это и ничто иное.

Ответ озадачил учеников, поэтому Мастер попытался упростить объяснение:

— Например, вы смотрите на луну и видите только луну.

— А что еще, кроме луны, можно увидеть, глядя на луну?

— Голодный может увидеть головку сыра. Влюбленный — облик своей возлюбленной.

Источник: pritchi.ru

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