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Яма с золотом
Христианская притча   
04 Октября 2018 г.
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klad

Рыл один человек другому яму и... нашёл золото!

— Ну вот! — возликовал он. — А говорят, не рой другому яму, чтобы самому не попасть в неё! Я-то думал, теперь это место за сто вёрст обходить, а тут оказывается золота-то... золота!.. И чем дальше — тем больше!

Копал он, копал. И так углубился, что уже не смог выбраться наверх и остался в этой яме. Иными словами — всё равно угодил в неё!

Источник: pritchi.ru

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